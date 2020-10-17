Trabzonspor'da enfeksiyon kapan Nwakaeme kadrodan çıkarıldı

Başakşehir maçı öncesinde Trabzonspor'da üst üste sağlık sorunları yaşanıyor. Abdulkadir Parmak ve Ekuban'ın ardından Nwakaeme de kadrodan çıkarılan isimler arasında yer aldı.

Trabzonspor’da Başakşehir maçı öncesi kötü haberler gelmeye devam ediyor.

NWAKAEME DE KADRODAN ÇIKARILDI

Mücadele öncesi koronavirüs karantinasında olan Abdulkadir Parmak ve hastalığı bulunan Ekuban’ın yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Nwakaeme’nin de mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

Nwakaeme’nin enfeksiyonunun devam ettiği ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.



