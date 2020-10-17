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    Trabzonspor'da enfeksiyon kapan Nwakaeme kadrodan çıkarıldı

    Başakşehir maçı öncesinde Trabzonspor'da üst üste sağlık sorunları yaşanıyor. Abdulkadir Parmak ve Ekuban'ın ardından Nwakaeme de kadrodan çıkarılan isimler arasında yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 15:33
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    Trabzonspor'da enfeksiyon kapan Nwakaeme kadrodan çıkarıldı

    Trabzonspor’da Başakşehir maçı öncesi kötü haberler gelmeye devam ediyor.

    NWAKAEME DE KADRODAN ÇIKARILDI

    Mücadele öncesi koronavirüs karantinasında olan Abdulkadir Parmak ve hastalığı bulunan Ekuban’ın yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Nwakaeme’nin de mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Nwakaeme’nin enfeksiyonunun devam ettiği ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

    Trabzonspor da enfeksiyon kapan Nwakaeme kadrodan çıkarıldı #1

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