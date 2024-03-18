Trabzonspor'da Fenerbahçe maçındaki hakemlere tepki sürüyor

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.
Hakemlere tepki sürüyor
Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından hakemlere ilgili bir paylaşım daha yapıldı.
Fenerbahçe maçı kesitlerinden oluşan bir videoyu paylaşan Trabzonspor, "Sizi unuttuğumuzu sanmayın! Bizde kimsenin hesabı kalmaz!" notunu düştü.
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