Trabzonspor'da Fenerbahçe maçındaki hakemlere tepki sürüyor Trabzonspor, resmi sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe maçının hakemlerine yönelik bir paylaşımda daha bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

Hakemlere tepki sürüyor

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından hakemlere ilgili bir paylaşım daha yapıldı.

Fenerbahçe maçı kesitlerinden oluşan bir videoyu paylaşan Trabzonspor, "Sizi unuttuğumuzu sanmayın! Bizde kimsenin hesabı kalmaz!" notunu düştü.