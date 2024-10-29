Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam etti

DHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci hafta sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30'da günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından en iyi performansı sergiledi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını saat 16.00'da günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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