Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
5 İSİM YER ALMADI
Antrenmana tedavileri devam eden Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen katılmadı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Trabzonspor, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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