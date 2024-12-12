Trabzonspor'da Galatasaray'ı yıkacak formül bulundu

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Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçına yoğun şekilde hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, Cimbom'un ev sahibi olma avantajını kullanarak kuracağı baskıyı, fiziksel mücadeleye dayalı bir orta saha kurgusuyla kırmayı planlıyor. Oyuncularından daha fazla mücadele isteyen Güneş, bu doğrultuda detaylı bir taktik hazırlığı yaptı.

KANAT ORGANİZASYONLARI ÖNE ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki zaaflarını analiz eden Güneş, hücumlarda özellikle kanat organizasyonlarına ağırlık verecek.

Nwakaeme başta olmak üzere hücum oyuncularından maksimum verim almak için farklı varyasyonlar denenecek.

NWAKAEME'YE ÖZEL SORUMLULUK

Bu tür maçlarda tecrübesiyle fark yaratan Anthony Nwakaeme, teknik ekip tarafından özel görevlerle sahaya çıkacak.

Hem takım disiplinini sağlamak hem de saha içi gerginlikleri önlemek adına sorumluluk alacak olan Nwakaeme'nin performansı, maçın kaderini etkileyebilir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK

Trabzonspor yönetimi de takıma destek için İstanbul'a tam kadro geliyor. Başkan Ertuğrul Doğan, maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile bir toplantı yapacak. Bu buluşmada, maç öncesi motivasyon ve takımın genel durumu değerlendirilecek.