Trabzonspor'da genç futbolcuların saçları sıfıra vuruldu Trabzonspor kampına altyapıdan katılan genç oyuncuların saçları Teknik Direktör Nenad Bjelica, Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından kesildi.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman gerçekleştirdi.

Gençlerin saçları kesildi

Gerçekleştirilen Slovenya kampında ise altyapıdan birçok futbolcu, A Takımla birlikte çalışmalara katıldı. Hazırlıklarını sürdüren genç isimlere ise akşam idmanından sonra hoşgeldin traşı yapıldı.

Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı, genç isimlerin saçlarını sıfıra vurdu. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf beğeni topladı.