Trabzonspor'da Genel Kurul heyecanı

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu Toplantısı başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

49. YÖNETİM KURULU SEÇİLİYOR

Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

Eski kulüp başkanlarından Ahmet Celal Ataman, genel kurulu izleyenler arasında yer aldı.

Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler, ilk dakikalarda fazla ilgi göstermedi.

DİVAN BAŞKANI HAKAN ORHAN OLDU

Kulüp genel sekreteri Kemal Ertürk'ün konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Hakan Orhan, seçildi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

OY VERME İŞLEMİ YARIN YAPILACAK

Kongrenin bugünkü bölümünde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek.

Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak.

Yarın saat 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: