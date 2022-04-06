Trabzonspor'da Hamsik heyecanı

Sakatlığını atlatan ve derbide son süre alan Slovak yıldız, yaklaşık 3 ay sonra 11’e girmeye hazırlanıyor. Abdullah Avcı, Gaziantep maçında saha içi liderlik görevini Marek Hamsik’e verecek.

En son 15 Ocak’taki Sivasspor maçında 11’de olan Marek Hamsik geri dönüyor... Sancılı bir sakatlık süreci geçiren 34 yaşındaki yıldız, Beşiktaş derbisinde formasına kavuşmuştu.

85’te Bakasetas’ın yerine giren ve uzatmalarla beraber 12 dakika süre alan Hamsik, Gaziantep deplasmanına 11’de çıkmaya hazırlanıyor.

LİDERLİK GÖREVİ HAMSIK’E

Alt baldırındaki ağrıları tamamen geçen Trabzonspor’un maestrosu, cuma günü takımın en önemli kozu olacak. “Hamsik olduğunda farklı bir oyun oynuyoruz” diyen teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada tüm planlarını onun üzerinden yapıyor.

Fırtına’nın hocası, saha içi liderlik görevini eskisi gibi Hamsik’e verecek. Atak organizasyonlarını Hamsik’le başlatacak olan Trabzonspor, Gaziantep’i devirip şampiyonluk ateşini iyice alevlendirmek istiyor.