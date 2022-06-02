2021-2022 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı. Bu kapsamda teknik patron Abdullah Avcı gidecek olan futbolcuları belirledi.

38 yıl aranın ardından şampiyon olan Trabzonspor, yeni sezona yine hızlı ve iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Yeni sezonda Abdullah Avcı ile yoluna devam edecek olan Trabzonspor, bazı futbolcularla vedalaşacak.

Kadroyu büyük oranda korumak isteyen Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi planlamalara başladı.

Diğer takımlara göre oturmuş bir kadrosu olan Trabzonspor'da bu sene işlerin ne yönde ilerleyeceği merak konusu..

Trabzonspor taraftarları ise bir yandan hangi futbolcuların gideceğini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Taraftarlar, "Trabzonspor'da hangi futbolcular gidecek?" sorusunu gündeme getirdi ve detayları araştırıyor.

Peki, Trabzonspor'da hangi futbolcular gidecek? İşte yanıtı..

Trabzonspor'da hangi futbolcular gidecek?

FANATİK'İN haberine göre; Bordo-Mavili yönetimin her koşulda yeni transferlere de yer açmak için 5-6 oyuncuyla yolları ayırması gerekiyor.

Diabate ve Flavio kesin olarak kadroda düşünülmezken ya bonservisleriyle ya da kiralık olarak gönderilecekler.

Devamında Koita, Trondsen ilk yolcular. Kouassi ve Gervinho konusundaki karar ise kamp dönemine sarkabilir.