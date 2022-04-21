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    Trabzonspor’da hedef çifte şampiyonluk

    Lig zirvesindeki yerini koruyan ve Türkiye Kupası finali öncesinde avantajlı skor elde eden Trabzonspor, 37 sezon aradan sonra çifte kupa hedefliyor.
    • 21.04.2022 - 15:58
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    Trabzonspor’da hedef çifte şampiyonluk

    Bordo-mavililer, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 73 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken, Türkiye Kupası'nda da finale yükselme yolunda büyük yol aldı.

    4 hafta kala şampiyonluk gelebilir

    Trabzonspor, bu hafta Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında puan yitirmesi, kendisinin de Adana Demirspor'u deplasmanda yenmesi halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

    En erken şampiyonluğa ulaşan takımı unvanını Bordo-mavili takım, bu hafta şampiyonluğu garantilemesi durumunda ligin en erken şampiyonluğa ulaşan takımı unvanını elde edecek.

    Trabzonspor’da hedef çifte şampiyonluk #1

    37 sezon aradan sonra

    En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanması halinde 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamış olacak.

    Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 33 maçta, 21 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, kupada ise oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.


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