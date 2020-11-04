Trabzonspor'da hoca arayışları sürüyor

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, şu ana kadar tam 6 teknik adamla iletişime geçti. Bordo-mavililerin kısa sürede bir tercih yapması bekleniyor.

Süper Lig'de ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilen ve 19. sıraya kadar düşen Trabzonspor'da yönetim, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırmıştı.

6 ADAY VAR

Zaman kaybetmeden hoca arayışlarına başlayan ve ilk olarak Abdullah Avcı ile masaya oturan bordo-mavililer, daha sonra diğer alternatiflere yönelmişti.

Tamer Tuna, Fatih Tekke, Samet Aybaba, Şota Arveladze ve Mustafa Reşit Akçay gibi isimleri de listesine alan Karadeniz ekibi, henüz kararını vermiş değil.

BAŞKAN TAMER TUNA'YI, TARAFTAR FATİH TEKKE'Yİ İSTİYOR

Avcı'nın sözleşme şartlarını ağır bulan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Tamer Tuna'yı ilk sıraya koyduğu, Trabzonsporlu taraftarların ise Fatih Tekke'yi istediği öğrenildi.

Şu ana kadar tam 6 adayla görüşen yönetimin kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.