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    Trabzonspor'da hücum oyuncuları fark yaratıyor

    Trabzonspor'da hücum oyuncuları fark yaratıyor

    Süper Lig'in 20. haftası sonunda 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'da, hücuma yönelik oyuncular skor üretmekte zorlanmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 11:05
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    Ligde en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde yer alan bordo-mavililer, 37 golle de en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

    Karadeniz ekibini, 32'şer golle İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş takip ediyor.

    Trabzonspor, ligde oynadığı 20 karşılaşmanın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, sadece 19. haftadaki Başakşehir ile 0-0 biten maçta gol kaydedemedi.

    Trabzonspor da hücum oyuncuları fark yaratıyor #1

    4 OYUNCUDAN 28 GOL

    Trabzonspor'da ilk 20 haftada 8 oyuncu, gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı.

    Karadeniz ekibinde en fazla golü, sezon başında transfer edilen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius 10 golle kaydetti. Bu oyuncuyu Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas 7 golle takip ederken, Anthony Nwakame 6 golle skora katkı sağladı. Djaniny Semedo ise 5 gol kaydetti.

    Bu oyuncuların dışında Abdülkadir Ömür 3, Marek Hamsik 2, sezonu sakatlanarak kapatan Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kalesine attığı golle geldi.

    Trabzonspor da hücum oyuncuları fark yaratıyor #2

    Trabzonspor da hücum oyuncuları fark yaratıyor #3


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