Trabzonspor'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hayatımızı 2 yıldır etkilemeye devam ediyor.

Bu etkiden spor dünyası da nasibini alıyor. Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

"HER İKİ OYUNCUMUZUN DA SAĞLIK DURUMU İYİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.



