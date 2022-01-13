Euro
15.5262
2.44%
Dolar
13.5066
2.14%
Altın
790.0380
1.68%
Borsa
20,693.00
0.25%
Bitcoin
592.838
-0.67%
BTXN Coin
33.85
0.86%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Trabzonspor'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı

    Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hayatımızı 2 yıldır etkilemeye devam ediyor.

    Bu etkiden spor dünyası da nasibini alıyor. Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

    "HER İKİ OYUNCUMUZUN DA SAĞLIK DURUMU İYİ"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Trabzonspor da iki oyuncu koronavirüse yakalandı #1


    Görüş Bildir