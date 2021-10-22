Trabzonspor'da iki sakatlık

Trabzonspor'da iki sakatlık

Trabzonspor, Anders Trondsen’in sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor’a iki oyuncudan kötü haber geldi.

Kulüp Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verdi.

YUNUS MALLI’NIN DA TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Çelik, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın da tedavisine başlandığını kaydetti.