Geçen haftaya kadar tarihinin en kotu dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor'da artık Fatih Tekke rüzgarı esiyor.

Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası gecen hafta göreve getirilen Tekkeli Trabzonspor, ilk maçında Başakşehir'i İstanbul'da yenerek 300 gün aradan sonra deplasman galibiyetini almayı başardı.

İLK MAÇINDA DEPLASMAN KABUSUNU BİTİRDİ

1985'ten (14 maç) bu yana en uzun seriyi (12) yaşayan Karadeniz devi, Süper Lig deplasmanlarındaki 12 maçlık hasretini Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek yeni hocasıyla sonlandırdı.

Karşılaşmanın ardından ise Trabzonspor'un YouTube hesabından, 'Başakşehir maçı hikayesi' isimli bir video paylaşıldı.

Trabzonspor'un Başakşehir maçıyla ilgili yaptığı antrenman ve İstanbul yolculuğuyla ilgili görüntülerde, Fatih Tekke'nin soyunma odasındaki konuşması dikkat çekti.

SOYUNMA ODASINDA SÖYLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI: SİZ TRABZONSPOR'SUNUZ...

Tekke'nin oyuncularını motive etmek için şunları söylediği görüldü:

Dünyanın en iyi hocasıyla da çalışsanız fark etmez. İşi çözecek olan sizlersiniz. Bir anınız, bir kararınız, bir topu kazanmanız... Bu maçta aklınızda unutmayacağınız şey konumlanma, birbirinizle konuşmak ve top rakipteyken nefes aldırmayın onlara. Siz Trabzonspor'sunuz. Ben iyi olacağını biliyorum. Bugünden bağımsız iyi olacağını hissediyorum. Sadece bana hoca biz bu oyundan keyif alacağız hocam. Biz hayatımızdan keyif alacağız hocam. Biz koşarken de bunu yapabiliriz hocam. Biz birbirimiz için koşabiliriz hocam. Taraftara bunu gösterin başka hiçbir şey istemiyorum.