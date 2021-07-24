Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'ya imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla yeni transfer İsmail Köybaşı için imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor, yeni transferlerinden İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi.

"KALBİM PIR PIR ATIYOR"

İsmail Köybaşı, Trabzonspor'da şampiyon olmak istediğini belirtirken, "Çok heyecanlandım, kalbim pır pır atıyor. Uyumun ve aile olmanın başarıyı getireceğine inanıyorum. Burada olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun ve verimli olduğum dönemde hissediyorum. Fiziksel ve mental olarak da hazırım. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonluğunda pay sahibi olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Çok önemli bir ailenin parçası oldun, gelen her oyuncu bunu çok açık ve net ifade ediyor. Trabzonspor ailesi büyük bir camia, aile olarak büyük bir aileyiz. Bizi diğer kulüplerden farklı kılan pek çok özelliğimiz var, en önemlilerinden biri de aile olmamız. Bu kulübün formasını sırtına geçiren her oyuncu bizim için çok çok önemli. Bizim taraftarımız sabırsızdır, her zaman şampiyonluğu isterler, bugün değil dün isterler. Bu doğrultuda sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum İsmail'in. Her zaman bütün oyuncularımızın yanındayız." dedi.

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"TFF'NİN KOYDUĞU KURALIN AVANTAJINI YAŞIYORSUN"

Trabzonspor'da geleneksel hale gelen yeni transferlerin forma satın alma ritüeli de sürerken Ağaoğlu, "TFF'nin koyduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun. Daha önce yabancı oyuncularımıza 5'er bin forma sattım ben, yerli oyuncu statüsünde olduğun için ben 1500 forma diyorum." dedi ve İsmail Köybaşı kulübün 54. kuruluş yıldönümü şerefine 1967 forma satın almak istediğini ifade etti.

Öte yandan Ağaoğlu'nun İsmail Köybaşı için söylediği sözler sosyal medyada da gündem oldu. Konuşmasının devamında "Yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun" sözünü düzeltmeye çalışan Trabzonspor'un 1 numarası bazı futbolseverlerin "İmza töreninde bu denmemeliydi" eleştirilerine maruz kaldı.