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    Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

    Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

    Trabzonspor, tecrübeli futbolcu Joao Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 16:21
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    Yıldızı bir türlü Abdullah Avcı ile barışmayan Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.

    Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Joao Pereira'nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir." denildi.

    PLAKET VERİLDİ

    Trabzonspor, sözleşmesi feshedilen Pereira'ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı formayı ve eşi Natacha Esmail için Trabzon'a özgü telkâri hediye etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda 3,5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi." denildi.

    Trabzonspor da Joao Pereira nın sözleşmesi feshedildi #1

    Trabzonspor da Joao Pereira nın sözleşmesi feshedildi #2

    Trabzonspor da Joao Pereira nın sözleşmesi feshedildi #3

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