Trabzonspor'da kale Erce Kardeşler'in

Sezon başından bu yana yedek kulübesinde bekleyen Erce Kardeşler, Rizespor maçında cezalı olan Uğurcan Çakır'ın yerine Trabzonspor kalesini koruyacak.

Trabzonspor'da bu kez mecburi rotasyonda görev Erce Kardeşler'e düşecek. Sezon başından beri ligde sadece 12 dakika görev yapan bordo-mavili file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Rizespor maçında kaleye geçecek.

ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Sezonun ilk yarısında oynanan Gaziantep FK mücadelesinde şans bulacak olan tecrübeli file bekçisi ısınmada yaşadığı sakatlık nedeniyle bu fırsatı değerlendirememişti.

Türkiye Kupası'nda oynanan Boluspor ve Denizlispor mücadelelerinde 90 dakika görev yapan Erce Kardeşler sadece bir gol yedi. Öte yandan uzun zamandır süre almayı bekleyen bordo-mavili file bekçisinin pazartesi günü yapılan idmanda hırsı ve isteği gözlerden kaçmadı.





YEDEK KALECİ ARDA AKBULUT

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da son antrenmana kadar oyuncusuyla yakından ilgilenip onu Rizespor maçına hazırlayacağı öğrenildi. Erce Kardeşler'in bir sıkıntı yaşaması durumunda ise kaleye Arda Akbulut geçecek.

Karabulut bu sezon sadece Gaziantep maçında 90 dakikada kalede şans bulurken, rakipten gelen 4 şutun 4'ünde de başarılı olarak alkışı kapmıştı.



