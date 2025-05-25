Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat oldu

Trabzonspor Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililer, 19 yaşındaki kaleci Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olduğunu duyurdu.

"AMELİYAT EDİLMİŞTİR"

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Futbolcumuz Erol Can Çolak, sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun fizyoterapi sürecine hemen başlanmış olup, kondisyon egzersizlerine de en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.