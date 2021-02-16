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    Trabzonspor'da kaleci sıkıntısı

    Trabzonspor'da kaleci sıkıntısı

    Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 13:36
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    Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi.

    Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

    KALEYE GENÇ KAĞAN GEÇECEK

    Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans vereceği öğrenildi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Moradoğlu, şu ana kadar profesyonel olarak hiç forma giymedi.

    Trabzonspor da kaleci sıkıntısı #1

    NWAKAEME CEZALI

    Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Trabzonspor da kaleci sıkıntısı #2

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