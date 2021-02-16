Trabzonspor'da kaleci sıkıntısı

Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

KALEYE GENÇ KAĞAN GEÇECEK

Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans vereceği öğrenildi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Moradoğlu, şu ana kadar profesyonel olarak hiç forma giymedi.

NWAKAEME CEZALI

Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.