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- Trabzonspor'da kasket satışları başlıyor
Trabzonspor'da kasket satışları başlıyor
Abdullah Avcı'nın taktığı ve şehirde moda haline gelen kasket, artık Trabzonspor'un resmi satış mağazasında da yerini alacak.
- Haber Merkezi
- 12.02.2021 - 14:12
- Güncelleme : 12.02.2021 - 14:25
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'un efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den esinlenerek kasket takmasının ardından şehirde yeni bir akım meydana geldi.
Trabzon'da kasket modası başlarken, bordo-mavili kulüp de özel tasarım ürünleri yarın satışa sunacak.
FİYATI 100 LİRA
3 farklı modelden oluşan kasketler, TS Club mağazalarında ve online şekilde satılacak. Fiyatı yaklaşık 100 TL olarak belirlenen kasketlerde hedef; 20 bin satış...