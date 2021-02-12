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    Trabzonspor'da kasket satışları başlıyor

    Trabzonspor'da kasket satışları başlıyor

    Abdullah Avcı'nın taktığı ve şehirde moda haline gelen kasket, artık Trabzonspor'un resmi satış mağazasında da yerini alacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 14:25
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    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'un efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den esinlenerek kasket takmasının ardından şehirde yeni bir akım meydana geldi.

    Trabzon'da kasket modası başlarken, bordo-mavili kulüp de özel tasarım ürünleri yarın satışa sunacak.

    Trabzonspor da kasket satışları başlıyor #1

    FİYATI 100 LİRA

    3 farklı modelden oluşan kasketler, TS Club mağazalarında ve online şekilde satılacak. Fiyatı yaklaşık 100 TL olarak belirlenen kasketlerde hedef; 20 bin satış...

    Trabzonspor da kasket satışları başlıyor #2

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