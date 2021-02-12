Trabzonspor'da kasket satışları başlıyor

Abdullah Avcı'nın taktığı ve şehirde moda haline gelen kasket, artık Trabzonspor'un resmi satış mağazasında da yerini alacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'un efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den esinlenerek kasket takmasının ardından şehirde yeni bir akım meydana geldi.

Trabzon'da kasket modası başlarken, bordo-mavili kulüp de özel tasarım ürünleri yarın satışa sunacak.





FİYATI 100 LİRA

3 farklı modelden oluşan kasketler, TS Club mağazalarında ve online şekilde satılacak. Fiyatı yaklaşık 100 TL olarak belirlenen kasketlerde hedef; 20 bin satış...



