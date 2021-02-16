Trabzonspor'da kasket satışları iyi gidiyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın taktığı kasketler simge haline geldi. Bordo-mavililerin satışa sunduğu kasketlerde ilk parti ürünleri tükendi yeni üretimler yolda.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, kulüp mağazalarında yoğun ilgi görüyor.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ile kulüp tarihinde bir simge haline gelen ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla birlikte geçmişten geleceğe taşınan kasketler hem mağazadan hem de internet sitesinden satışa sunuldu.





SATIŞTAKİ KASKETLER TÜKENDİ

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak Ahmet Suat Özyazıcı'nın kullandığı 8 parçalı, düğmeli, klasik ve yüzde yüz yünden yapılarak sunulan 2 bin 700 kasketin tamamının satışı gerçekleştirdi, yaklaşık 330 bin liralık girdi sağladı.

Satışa sunulacak toplam 4 model kasketlerin 119,99 liradan satışa sunulacağı belirtildi.





YENİ ÜRETİMLER YOLDA

Bordo-mavili kulüp, şu ana kadar 10 bin kasket üretildiğini belirtirken 1,5 aylık sürede de 20 bin kasket satışının hedeflendiğini açıkladı.

Trabzonspor taratarlarının büyük bir bölümü kasketlerden çok memnun olduklarını dile getirdi.