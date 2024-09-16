Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Kayserispor'u konuk edecek Trabzonspor, karşılaşmaya hazırlanıyor

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30'da yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile dün oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

SONUÇLANDIRMA ÇALIŞMASIYLA İDMAN TAMAMLANDI

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)