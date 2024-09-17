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Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti

Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.