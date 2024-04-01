Trabzonspor'da Konyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor

İHA
Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve 5’e 2 gerçekleştirildi.
Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı.
Hazırlıklar yarın sona erecek
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Aynı gün bordo-mavililer Konya'ya hareket edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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