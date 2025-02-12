Trabzonspor'da kötü haber: Nwakaeme Beşiktaş maçında yok

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme’nin sağ bacak alt arka adalesinde bir sakatlık yaşadığını duyurdu.

ADALESİNDE YARALANMA TESPİT EDİLDİ

Doç. Dr. Beşir’in yaptığı açıklamaya göre, tecrübeli futbolcu, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 23. haftasında oynanan ikas Eyüpspor karşılaşmasının ardından ağrı hissetti. Yapılan detaylı muayene ve MR görüntülemeleri sonucunda adalesinde yaralanma tespit edildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Trabzonspor sağlık ekibinin tedavi sürecini başlattığını belirten Beşir, Nwakaeme’nin dönüşüyle ilgili net bir süre vermedi. Yıldız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği, tedaviye vereceği yanıta bağlı olarak şekillenecek.