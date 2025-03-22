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Trabzonspor'da kurul başkanları ve üyeler, Fatih Tekke'yi ziyaret etti

Trabzonspor'da kurul başkanları ve üyeler, Fatih Tekke'yi ziyaret etti Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ile kurul üyeleri, teknik direktör Fatih Tekke'yi ziyaret etti.