- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı
Trabzonspor, Nemanja Andusic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 12:12
- Güncelleme : 20.08.2020 - 12:12
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic'in sözleşmesinin 50 bin Euro karşılığında feshedildiğini açıkladı.
GEÇEN SEZON BALIKESİR'DEYDİ
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."
Trabzonspor geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Andusic'i Balıkesirspor'a kiralık olarak göndermişti. Bosna Hersekli futbolcu TFF 1. Lig'de sadece 10 maçta forma giyebildi.