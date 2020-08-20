Dolar
7.323
0.4719%
Euro
8.6594
0.2431%
Altın
1928.95
0.0394%
Borsa
1120.26
-0.3956%
G. Altın
455.624
0.6859%
Bitcoin
86575.16
0.9107%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı

    Trabzonspor, Nemanja Andusic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 20.08.2020 - 12:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı

    Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic'in sözleşmesinin 50 bin Euro karşılığında feshedildiğini açıkladı.

    GEÇEN SEZON BALIKESİR'DEYDİ

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

    Trabzonspor geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Andusic'i Balıkesirspor'a kiralık olarak göndermişti. Bosna Hersekli futbolcu TFF 1. Lig'de sadece 10 maçta forma giyebildi.

    Trabzonspor da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı #1

    Görüş Bildir