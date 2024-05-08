Trabzonspor'da Nicolas Pepe ile yollar ayrılabilir Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılacak.

ensonhaber.com

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fildişili futbolcu, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılacak.

Pepe ile Orta Doğu ve Suudi Arabistan'dan takımların ilgilendiği ancak 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

19 maçta 5 gol 2 asist

Trabzonspor'da 19 maçta süre bulan Pepe, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Pepe'nin Trabzonspor ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.