Trabzonspor'da Nicolas Pepe ile yollar ayrılabilir

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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe için ayrılık iddiası gündeme geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fildişili futbolcu, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılacak.
Pepe ile Orta Doğu ve Suudi Arabistan'dan takımların ilgilendiği ancak 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
19 maçta 5 gol 2 asist
Trabzonspor'da 19 maçta süre bulan Pepe, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Pepe'nin Trabzonspor ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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