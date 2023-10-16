Trabzonspor'da Nicolas Pepe, saha çalışmalarına başladı

İHA
Trabzonspor’un Premier Lig temsilcisi Arsenal'den yeni transferi Nicolas Pepe saha çalışmalarına başladı.
Transferi sonrası yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu bugün gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Süre verilmesi halinde ilk kez oynayacak
Trabzonspor’un Süper Lig’in 9. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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