Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas göz dolduruyor

Sezona 3'te 3'le başlayan Trabzonspor'da Bakasetas ve Nwakaeme'nin performansları alkış aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 3 haftasında Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı.

NWAKAEME VE BAKASETAS...

İleri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti. Nwakaeme ve Bakasetas sezona en iyi başlangıç yapan oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor.

İki oyuncu, Karadeniz devinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı.



