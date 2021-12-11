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    Trabzonspor'da Nwakeme sakatlandı

    Deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Trabzonspor'da maçın 23. dakikasında Anthony Nwakaeme sakatlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 21:26
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    Trabzonspor'da Nwakeme sakatlandı

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşlaştı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Anthony Nwakaeme sakatlandı. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Yusuf Sarı dahil oldu.

    TEDBİR AMAÇLI ÇIKARILDI

    Anthony Nwakaeme'nin sağ ayağındaki ödem sebebiyle tedbir amacıyla oyundan çıkarıldığı bildirildi.

    Nijeryalı yıldız bu sezon çıktığı 14 lig maçında 6 gol attı, 6 da asist yaptı.

    Öte yandan bordo-mavililer maçı 2-1 kaybetti.

    Trabzonspor da Nwakeme sakatlandı #1

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