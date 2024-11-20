Trabzonspor'da olağan genel kurula doğru: Ertuğrul Doğan tek aday

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Ziya Bey Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında, başkan adaylarından Necati Selvitop’un, genel kurula katılım için gereken %5'lik üye imza sayısına ulaşamadığını açıkladı.

Başkanlık seçimine tek adayla gidileceğini belirten Ören, Selvitop’a gösterdiği çaba için teşekkür ederek, Trabzonspor’a katkılarının gelecekte de devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

"YÖNETİME DESTEĞİM SÜRECEK"

Necati Selvitop ise adaylığını kongre sürecine oldukça kısa bir süre kala açıkladığını ve yaklaşık bir haftalık çalışmayla 471 imza topladıklarını, ancak gereken 29 imza eksik kaldığı için başvuru şartlarını tamamlayamadıklarını ifade etti. Aday olamamasına rağmen mevcut yönetime desteğini sürdüreceğini vurgulayan Selvitop, kongrenin tüm Trabzonspor camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

Trabzonspor’un olağan genel kurulu, yarın ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.