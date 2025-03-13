Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, ameliyat edilecek

Trabzonspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın ameliyat edileceği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, Onuralp Çevikkan'ın dün yapılan antrenmanda sakatlandığını hatırlattı.

"CERRAHİ OPERASYON PLANLANMAKTADIR"

Onuralp Çevikkan'ın sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edildiğini kaydeden Beşir, şu ifadeleri kullandı:

Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlık yaşayan kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede Acıbadem Altunizade Hastanesinde cerrahi operasyon planlanmaktadır.