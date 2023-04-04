Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, yenik çıktıkları Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

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Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor'da Teknik Direktör Orhan Ak, istifa ettiğini duyurdu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ak, istifa kararı aldığını belirtti.

"Trabzonspor'da çok şeyler kazandım"

Orhan Ak yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Abdullah Hocamın istifa sürecinde ben hocamızla başkanımızla konuştum. Beraber geldik, beraber ayrılalım dedik. O süreçte ricada bulundular. Daha farklı görüşler de oldu. Ben '2.5 senedir biriyim. Trabzonspor'da çok şeyler kazandım' dedim. İçeriden biri olarak yardımcı olmak istedim."

"Takımla vedalaştım"

Orhan Ak sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Haftalık, aylık konuşabiliriz dedim. Takımın yaşadığı o durumu görüyorduk. Bir umut belki, çıkış olabilir dedik. Takım ile ilk maç, Adana Demirspor maçı fena geçmemişti. Son 2 maç sezonun özeti gibiydi. Bir yere getiriyorsunuz, golden sonra dağılmalar oluyor. Mental sorunu çözemedik. Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. İçeriden birinin kalması da doğru değilmiş. Güzel bir tecrübe oldu. Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için de üzgünüz. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu."

"Yeni yönetimiyle Trabzonspor ayağa kalkacaktır"

Ayrıca Ak şu ifadeleri kullandı: