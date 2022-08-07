Trabzonspor’da orta sahaya 3 aday Grillitsch, Xeka, Lemina

Hamsik’in geçtiğimiz sezonki sakatlığının nüksetmesi Karadeniz ekibinde moralleri bozarken, orta saha arayışlarını hızlandırdı.

Teknik adam Abdullah Avcı, İstanbulspor galibiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında, merkez orta sahaya deneyimli bir isim almak istediklerini ve oyuncu baktıklarını söyledi.

Uzun süredir Florian Grillitsch için temasta olan Trabzonspor, listeyi genişletiyor. Hem orta saha hem de stoperde görev alabilen Avusturyalı futbolcunun bonservisi elinde ve Avrupa’dan pek çok isteyeni bulunuyor. Son teklifini ileten Karadeniz ekibi beklemeye geçti.

Xeka’dan Trabzonspor beğenisi

Menajerler aracılığıyla önerilen Xeka konusunda Abdullah Avcı’nın kesin kararı bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Lille forması giyen ve Grillitsch gibi bonservisi elinde bulunan Portekizli yıldızın, sosyal medyadan Trabzonspor’la ilgili bazı paylaşımları beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.

Gündeme gelen son isim Lemina

Gündeme gelen yeni isim ise Mario Lemina. Daha önce ülkemizde Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki Gabonlu futbolcunun, Nice takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Orta sahada 6 ve 8 numara olarak görev yapan Lemina, geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 32 maça çıkarken, 2 gol attı.