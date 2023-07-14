Trabzonspor'da oyuncular arasında tartışma şakası Trabzonspor antrenmanında Siopis ve Bakasetas, bir pozisyondan sonra kavga etti. İki oyuncunun, son antrenmanda oyunculara şaka yapan teknik heyete karşılık verdiği öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonu'na ait sahada sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinin akşam antrenmanına, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı. Şiddetli yağış altında gerçekleştirilen çalışmada oyuncuların hırsı dikkati çekti.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ayak tenisinin ardından iki takım halinde yarı sahada hücum organizasyonu çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncular arasında tartışma şakası

Bordo-mavili takımın hücum organizasyonu çalışmasında iki takım, birbirine üstünlük sağlamaya çalıştı. İlk turu kazanan Siopis'in takımı, bir daha oynanmayacağını düşünerek sevinç yaşadı.

Bu sırada teknik direktör Bjelica, bir kez daha çalışmanın yapılacağını söyleyince, Siopis'in önderliğindeki takım, Hırvat teknik adamın üzerine doğru koşarak şakadan itiraz etti. Bu sırada Bakasetas'ın bulunduğu grup da Bjelica'ya yapılan itirazı önlemeye çalıştı.

Bjelica ayrılmalarını istedi

İki takım oyuncuları şakalaşarak birbirlerine girerken, Hırvat teknik adam da gülerek oyuncuların ayrılmasını istedi.

Slovenya'da sıcak havadan bunalan oyuncular, çalışmanın bitiminin ardından saha kenarında biriken suya girdiler.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Hırvat çalıştırıcı da şaka yapmıştı

Geçtiğimiz günlerde Bjelica ve yardımcıları, futbolculara şaka yapmıştı.

Yorucu antrenman sonrasında teknik direktör Bjelica, oyunculara “Herkes gözlerini kapayarak sırtüstü yatıp dinlensin.” demişti.

Oyuncular saha içerisinde yere yattıktan sonra teknik ekip sessizce sahadan uzaklaştı. Futbolcular bir süre öyle kaldıktan sonra ilk olarak durumu fark eden Visca, ayağa kalktı. Diğer oyuncular da Visca’ya ayak uydurarak idmanı tamamladı.

Daha sonra teknik ekip ve oyuncular, gülerek sahadan ayrılmıştı.