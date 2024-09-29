Trabzonspor'da Ozan Tufan sakatlandı Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber Merkezi

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırladığı maçın ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyan Ozan Tufan sakatlandı.

Mücadelenin 36. dakikasında ceza sahası içine yapılan ortada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Ozan Tufan oyuna devam edemedi.

HALİL UMUT MELER SEDYE İSTEDİ

Sağlık ekiplerinin hemen müdahalede bulunduğu Ozan Tufan'ın sağ dizindeki problem nedeniyle maça devam edemeyeceği anlaşıldı. Hakem Halil Umut Meler oyun alanına sedye istedi ve genç oyuncu sahayı sedye ile terk etti.

Teknik direktör Şenol Güneş ilk yarıda başarılı pas bağlantılarını sağlayan Ozan Tufan'ın sakatlığı sonrası oyuna Muhammed Cham'ı aldı.