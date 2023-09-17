Trabzonspor'da Paul Onuachu, Beşiktaş karşısında sakatlık geçirdi Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, Beşiktaş maçının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyun kenarına geldi.

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Süper Lig'in 5. haftası derbi maçına sahne oldu. Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti.

Bu maçın ikinci yarısında bordo-mavili takıma yeni transferi Paul Onuachu'dan kötü bir haber geldi.

Yerini Enis Destan'a bıraktı

Dakikalar 29'u gösterdiğinde takımının ilk golünü kaydeden Nijeryalı forvet, 46. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi.

İlk yarıda da bir sakatlık yaşayan golcü isim, bir kez daha kendisini yere bıraktı. Onuachu'nun yerine ise oyuna Enis Destan dahil oldu.

Trabzonspor'da yeni transferler Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez de sakatlık geçirmişti. İki futbolcu da uzun süre sahalardan uzak kalacak.