Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun yerine Enis Destan oynayacak Trabzonspor'un yıldız forveti Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'na gitmesinin ardından yeni santrfor Enis Destan oldu.

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Trezeguet ve Pepe'nin ardından Trabzonspor'un bir yıldızı daha Afrika Kupası'na gitti. Ancak bu, hiç planlı değildi.

İlk etapta Nijerya Milli Takımı'ndan davet almayan Paul Onuachu'nun, ülke milli takımında üst üste yaşanan sakatlıkların ardından çağrılabileceği konuşuluyordu. Korkulan oldu...

Nijerya'da Sadiq Umar'ın sakatlığı sonrası Onuachu, Afrika Kupası için davet aldı. Bugün başlayacak organizasyonun finali 11 Şubat'ta olacak.

2.01'lik santrfor, Trabzonspor'un yoğun fikstürde üst üste oynayacağı Antalyaspor, Manisa FK, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarını kesin olarak kaçıracak. Nijerya'nın turnuvada devam etmesi halinde Onuachu'nun kaçıracağı maç sayısı da artabilir.

Forma Enis Destan'ın

Bu gelişme sonrası gözler tamamen Enis Destan'a çevrildi. 21 yaşındaki Enis, Onuachu'nun yokluğunda Fırtına'nın 1. forveti olacak.

Bu sezon ligde 16 maçta sonradan oyuna girip sadece 299 dakika şans bulmasına rağmen 2 gol, 2 asistlik performans gösteren Enis, kupada da 1 gol atmıştı. Başarılı oyuncu, ilk 11'de oynama fırsatını en iyi şekilde kullanmayı hedefliyor.

U19'dan takviye olacak

Transfer görüşmeleri yapan Umut Bozok, 10 maçtır kadroya giremiyor ve ara transferde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Enis'in 1. forvet olacağı Trabzonspor'da, eğer ön tarafa takviye yapılmazsa 19 yaşındaki Poyraz Yıldırım kulübede yer alacak. Trabzonspor formasıyla U19 Elit A Ligi'nde gol kralı olan Poyraz, sezonunda ilk devresinde çıktığı 10 maçta 10 kez ağları havalandırdı.