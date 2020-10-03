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    Trabzonspor'da penaltı kurtaran son kaleci Onur Kıvrak

    Süper Lig'de 2016 yılından bu yana Trabzonspor kalesine gelen son 22 penaltının tamamı gol oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 13:55
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    Trabzonspor'da penaltı kurtaran son kaleci Onur Kıvrak

    Beşiktaş yenilgisi ve Denizlispor beraberliğinin ardından Malatyaspor'u geçen hafta 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan Trabzonspor, 4. hafta maçında Gaziantep FK'ya takıldı.

    2016'DAN BERİ PENALTI KURTARILAMADI

    Bordo-mavililer, Campi ile 1-0 öne geçtiği. Gaziantep FK VAR incelemesi sonrası 90'da penaltı kazandı. 90+3'te ise Maxim affetmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

    OPTA verilerine göre Süper Lig'de Trabzonspor kalesine gelen son 22 penaltının tamamı gol olurken; bordo-mavili formayla penaltı kurtaran son kaleci, 21 Kasım 2016'daki Antalyaspor maçında Onur Kıvrak oldu.

    Trabzonspor 1-1'lik sonucun ardından puanını 5'e Gaziantep FK ise 3'e çıkardı.

    Trabzonspor da penaltı kurtaran son kaleci Onur Kıvrak #1

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