Trabzonspor'da penaltı kurtaran son kaleci Onur Kıvrak

Süper Lig'de 2016 yılından bu yana Trabzonspor kalesine gelen son 22 penaltının tamamı gol oldu.

Beşiktaş yenilgisi ve Denizlispor beraberliğinin ardından Malatyaspor'u geçen hafta 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan Trabzonspor, 4. hafta maçında Gaziantep FK'ya takıldı.

2016'DAN BERİ PENALTI KURTARILAMADI

Bordo-mavililer, Campi ile 1-0 öne geçtiği. Gaziantep FK VAR incelemesi sonrası 90'da penaltı kazandı. 90+3'te ise Maxim affetmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

OPTA verilerine göre Süper Lig'de Trabzonspor kalesine gelen son 22 penaltının tamamı gol olurken; bordo-mavili formayla penaltı kurtaran son kaleci, 21 Kasım 2016'daki Antalyaspor maçında Onur Kıvrak oldu.

Trabzonspor 1-1'lik sonucun ardından puanını 5'e Gaziantep FK ise 3'e çıkardı.