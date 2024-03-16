Trabzonspor'da sakatlık! Mehmet Can Aydın, Fenerbahçe maçında yok

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Trabzonspor, Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maç 17 Mart Pazar akşamı saat 20.30'da başlayacak.

Zirve yarışını etkileyen kritik müsabaka öncesinde ev sahibi takım Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Karadeniz ekibi, 22 yaşındaki futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiğini söyledi.

"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



Beşir, "Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.