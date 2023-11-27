Trabzonspor'da sakatlık! Rayyan Baniya saha kenarına geldi

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oldu.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavili takıma kötü bir haber geldi.
Karadeniz ekibi, erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.
Baniya çıkınca sistem değişti
Rey Manaj ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Rayyan Baniya, 40. dakikada yerini Trezeguet'e bırakmak zorunda kaldı.
Trezeguet'in oyuna girmesiyle Batista Mendy stopere geçerken, Trezaguet sol kanada geçti. Trabzonspor'un orta üçlüsü Abdülkadir Ömür, Nicolas Pepe ve Anastasios Bakasetas'tan oluştu.
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