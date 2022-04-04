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Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları

Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'a 13 puan fark atan Trabzonspor, kalan 7 haftada 8 puan alması durumunda hem şampiyonluğunu ilan edecek hem de Fenerbahçe'nin rekorunu egale edecek.