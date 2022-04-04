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Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 10:53
- Güncelleme : 04.04.2022 - 11:39
Trabzonspor, ligin 31.haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Ligin bitimine 7 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı olduğu araştırılmaya başlandı.
31.hafta sonunda Trabzonspor'un 71 puanı bulunuyor. Bordo-mavili ekibi 58 puanla Konyaspor ve 56 puanla Fenerbahçe takip ediyor.
Karadeniz temsilcisi, 7 maçta 8 puan alması durumunda rakiplerinden bağımsız bir şekilde şampiyonluk sevinci yaşayacak.
REKOR F.BAHÇE'DE
Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım unvanı Fenerbahçe’ye ait.
Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala 10 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti.
Fenerbahçe, 27 Nisan 2014'te ilan ettiği şampiyonlukla 'ligin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı' olmuştu.
Şayet Trabzonspor 34.haftaya kadar 8 puan toplarsa Fenerbahçe'nin bu rekorunu egale edecek.
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
32. HAFTA
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor
33. HAFTA
20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük
34. HAFTA
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor
35. HAFTA
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor
36. HAFTA
Hatayspor-Trabzonspor
37. HAFTA
Trabzonspor-Altay
38. HAFTA
Başakşehir-Trabzonspor