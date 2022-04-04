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    Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları

    Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları

    Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'a 13 puan fark atan Trabzonspor, kalan 7 haftada 8 puan alması durumunda hem şampiyonluğunu ilan edecek hem de Fenerbahçe'nin rekorunu egale edecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 11:39
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    Trabzonspor, ligin 31.haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Ligin bitimine 7 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı olduğu araştırılmaya başlandı.

    31.hafta sonunda Trabzonspor'un 71 puanı bulunuyor. Bordo-mavili ekibi 58 puanla Konyaspor ve 56 puanla Fenerbahçe takip ediyor.

    Karadeniz temsilcisi, 7 maçta 8 puan alması durumunda rakiplerinden bağımsız bir şekilde şampiyonluk sevinci yaşayacak.

    Trabzonspor da şampiyonluk hesapları #1

    REKOR F.BAHÇE'DE

    Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım unvanı Fenerbahçe’ye ait.

    Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala 10 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Fenerbahçe, 27 Nisan 2014'te ilan ettiği şampiyonlukla 'ligin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı' olmuştu.

    Şayet Trabzonspor 34.haftaya kadar 8 puan toplarsa Fenerbahçe'nin bu rekorunu egale edecek.

    Trabzonspor da şampiyonluk hesapları #2

    Trabzonspor da şampiyonluk hesapları #3

    TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

    32. HAFTA

    20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

    33. HAFTA

    20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

    34. HAFTA

    20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor

    35. HAFTA

    20.30 Trabzonspor-Antalyaspor

    36. HAFTA

    Hatayspor-Trabzonspor

    37. HAFTA

    Trabzonspor-Altay

    38. HAFTA

    Başakşehir-Trabzonspor


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