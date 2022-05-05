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    Trabzonspor'da şampiyonluk sonrası ilk idman

    Trabzonspor, şampiyonluk sonrası ilk antrenmanını Abdullah Avcı önderliğinde gerçekleştirirken İmamoğlu da tebrik ziyaretinde bulundu.
    • 05.05.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:29
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    Trabzonspor'da şampiyonluk sonrası ilk idman

    38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig’in 36. haftasında Hatayspor deplasmanı öncesi, kutlamaları bir kenara bıraktı ve şampiyonluk sonrası ilk antrenmanını yaptı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

    Trabzonspor da şampiyonluk sonrası ilk idman #1

    Ekrem İmamoğlu'ndan ziyaret

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Trabzonspor yöneticisi Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcıları Yalçın Orhan ve Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyelerinden Zafer Göktaş ve Şemsetdin Hancı’nın yer aldığı ziyarete, CHP milletvekilleri Ahmet Kaya, Serkan Topal ve Turan Aydoğan ile CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş katıldı.

    İmamoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir araya gelerek tebrik ettİ.

    Trabzonspor da şampiyonluk sonrası ilk idman #2


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