Trabzonspor'da Samsunspor maçının hazırlıkları sürdü

AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenmana, tedavlerine devam edilen Stefan Savic, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, Pedro Malheiro ile Denis Draguş katılmadı.

Sakatlığı geçen Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.

TRABZONSPOR, BİR GÜN İZİN YAPACAK

Isınmanın ardından pas çalışması yapan bordo-mavililer, aerobik kondisyonla antrenmanı tamamladı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Samsunspor ile 4 Ocak Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.