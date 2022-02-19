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    Trabzonspor'da savunma Vitor Hugo - Ahmetcan'a emanet

    Trabzonspor'da Denswil'in hastalığı nedeniyle stoperi düşünen teknik direktör Avcı'nın, daha tecrübeli olan Hüseyin Türkmen'e rağmen genç futbolcuya şans tanıyacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 09:35
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    Trabzonspor'da savunma Vitor Hugo - Ahmetcan'a emanet

    Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılarak rakipleriyle arasındaki puan farkının kapanmasına izin vermek istemeyen Trabzonspor'da eksikler baş ağrıtırken, teknik direktör Abdullah Avcı, alternatifli kadronun faydalarını görüyor.

    Bordo-mavililerde hasta olan Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra, İsmail Köybaşı ve Trondsen de dünkü antrenmana katılmadı. Slovak yıldız Marek Hamsik ise salonda çalıştı.

    Trabzonspor da savunma Vitor Hugo - Ahmetcan a emanet #1

    TECRÜBE DEĞİL GENÇLERE GÜVENDİ

    Taktik provalarda Alanya maçının ilk 11'ini oluşturmaya çalışan Avcı'nın stoperde tercih yapmaya zorlandığı ifade edildi.

    Bordo-mavili ekipte, Edgar Ie'ın uzun sürecek olan sakatlığı sonrasında bu bölgeye gelen Denswil de hastalanınca Avcı, iki alternatiften birine yöneldi. Hüseyin Türkmen'in tecrübesi Ahmetcan'a göre daha fazla olsa da, tecrübeli teknik adamın tercihini genç futbolcudan yana kullanacağı öğrenildi.

    Milliyet'te yer alan habere göre; yerli tercihinde de Uğurcan ve Ahmetcan dışında, Dorukhan'ın sahada olacağı dile getirildi. Karadeniz ekibinin Alanya deplasmanında 8 yabancı ile sahada olması bekleniyor.

    Trabzonspor da savunma Vitor Hugo - Ahmetcan a emanet #2

    Trabzonspor da savunma Vitor Hugo - Ahmetcan a emanet #3


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