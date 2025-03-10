Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

Deplasmanda bu sezon galibiyet alamayan Trabzonspor'da iç sahadaki Hatayspor yenilgisi bardağı taşırmış, teknik direktör Şenol Güneş istifaya davet edilmişti.

Bordo-mavili kulüpte geleceği tartışma konusu olan Güneş ile toplantı kararı alındı.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim, Konyaspor ve Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrası Şenol Güneş ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE KARAR ÇIKTI: GÜNEŞ'LE YOLLAR AYRILDI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan görüşmede, Şenol Güneş'in, saat 16.00'daki antrenmanda takımın başında olmayacağı öğrenildi.

Ayrıca antrenmanı Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek'in yöneteceği de gelen bilgiler arasındaydı.

Görüşmenin ardından gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK İDDİASI

Buna göre Karadeniz temsilcisi, Şenol Güneş ile anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

Alınan kararla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Son olarak ise teknik direktörlük görevinden ayrılan Güneş'e, bordo-mavili yönetimin sportif direktörlük teklifi yaptığı öne sürüldü.

'EN DOĞRU KARAR NEYSE VERİRİZ' DEMİŞTİ

Öte yandan Güneş, taraftarların maç sonu istifa yönündeki tepkilerine ilişkin de şunları kaydetmişti:

"Taraftardan özür diliyoruz. Öncelikle böyle bir maç başlarına geldiği için bizim başımıza geldi. Onlara da böyle sonuçla karşılık vermemiz olumsuz olarak üzmüştür onları. Dediğim gibi oyuncular görevli ben de yetkili ve sorumluyum. Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmam da bir şeyi değiştirmiyor. O tip işlere karar vermek için başkanla yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru karar neyse o verilir, veririz yani öyle bir sorunumuz yok. Ama şunu söyleyeyim ben geldiğimden beri başkan ve yönetim elinden gelen gayreti gösterdi. Hiçbir oyuncunun sorun olduğunu düşünmüyorum yönetimden kaynaklanan. Kadro alarak da bu kadroyla daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum, düşündüm zaten."