Trabzonspor'da Şenol Güneş'e çifte müjde Trabzonspor'da kart cezası biten ve sakatlığını atlatan Visca’nın yanı sıra diğer kanatta da Orsic oynayabilecek durumda. Teknik direktör Şenol Güneş, iki yıldız ismi Konyaspor maçına özel olarak hazırlıyor.

Haber Merkezi

Sezona üst üste 5 beraberlikle başlayan Trabzonspor’da, özellikle ön taraftaki alternatifsizlik de teknik direktör Şenol Güneş’i hayli zorlamıştı.

Pazar günkü Konyaspor mücadelesinde tecrübeli hocanın eli biraz daha rahat olacak.

TRABZONSPOR'A MÜJDE

Edin Visca’nın kart cezası bitti ve hafif sakatlığını da atlattı. Aynı şekilde Mislav Orsic de iyileşti. Hırvat yıldız, son Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyememişti.

Şenol hoca, iki yıldız ismi özel olarak Konyaspor maçına hazırlarken, saha içi liderlik yapmalarını bekliyor.

Sağ kanatta Visca’nın yeri garanti gözükürken, solda ise Orsic ile Nwakaeme ikilisi arasında rekabet var. Fakat Nijeryalı oyuncu fiziksel anlamda tam hazır olmadığı için kulübe kozu şeklinde kullanılabilir.

BANZA VE CHAM YİNE 11'DE

İleri uçta Banza’nın yeri garanti. 10 numarada ise Şenol Güneş’in yine Muhammed Cham’a forma vermesi bekleniyor. Esas belirsizlik orta sahanın merkezinde ve stoperde yaşanıyor.

Savic’in yanı sıra Batagov ile Hüseyin Türkmen sakat. Defansta Denswil’in partneri bu kez yeni transfer Serdar Saatçi olabilir. Orta sahada ise Okay ve Mendy’nin oynaması ilk ihtimal. Fakat Mendy’nin yine stoperde başlama durumu da söz konusu.

EREN ELMALI'DA PROBLEM YOK

Gaziantep FK maçında sakatlanan Eren Elmalı’nın detaylı kontrolleri dün yapıldı. Milli sol bekin önemli bir probleminin olmadığı öğrenilirken, pazar günkü Konyaspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Eren’de sıkıntı yaşanması halinde ise sol bekte yeni transferlerden Barisic olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, göreve geldikten sonraki 3 lig maçında da savunmanın solunda Eren’i oynatmıştı.