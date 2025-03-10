Trabzonspor'da Şenol Güneş'in geleceği tartışılıyor

Trabzonspor'da Hatayspor mağlubiyeti sonrası işler karıştı...
Hatayspor'a kendi seyircisinin önünde mağlup olan Trabzonspor’da gündem Teknik Direktör Şenol Güneş.
Bordo-mavililerde 5. dönemini geçiren Güneş ile taraftarlar arasında Beşiktaş maçının ardından başlayan gerilim sürüyor.
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Hatayspor'a karşı içeride alınan mağlubiyetin ardından Güneş'e yönelik tepkiler giderek arttı.
Bordo-mavili tribünler, maç içerisinde, "Şenol Güneş istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Hal böyle olunca bordo-mavili Yönetim, ağır mağlubiyetin ardından Papara Park'ta olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
Taraftarın istifasını istediği Teknik Direktör Şenol Güneş'in de durumu masaya yatırıldı.
GÜNEŞ'LE GÖRÜŞÜLECEK
Bordo-mavili ekibin başkanı Doğan'ın, bu hafta içinde Güneş'le bir araya gelip takımdaki gidişatı masaya yatırması bekleniyor.
Güneş ile yapılacak görüşmenin ardından tecrübeli hocayla devam edilip edilmeyeceği netleşecek.
Öte yandan Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada görevini bırakabileceğini net olarak ifade etmişti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BU SEZONKİ KARNESİ
Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı.
Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı.
Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı.
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.
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