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Trabzonspor'da Şenol Güneş'in geleceği tartışılıyor

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in geleceği tartışılıyor Trabzonspor'da Hatayspor mağlubiyetinin ardından yönetim olağanüstü toplandı. Takımın gidişatının masaya yatırıldığı görüşmenin ardından Başkan Ertuğrul Doğan'ın tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş ile de bir görüşme yapması bekleniyor. Güneş ile yapılacak görüşmenin ardından devam edilip edilmeyeceği netleşecek.